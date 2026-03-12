Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: Έκανε «πάρτι» και «αγκάλιασε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League

Μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Conference League πήρε η AEK, η οποία επικράτησε 4-0 της Τσέλιε εκτός έδρας.

Πλέον, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα επιδιώξει στη ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη (19/3 19:45) να σφραγίσει το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης.

Η «Ένωση» μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση στη Σλοβενία και καθάρισε ουσιαστικά την υπόθεση νίκης στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βάργκα έκανε το 1-0 στο 3ο λεπτό του αγώνα, για να έρθει ο Κόϊτα στο 33ο λεπτό να γράψει το 2-0. Ο Γκατσίνοβιτς τρία λεπτά αργότερα έκανε το 3-0, με τον Μουκουντί στο 49ο λεπτό να γράφει το 4-0.

Στη συνέχεια, δεν άλλαξε κάτι και έτσι η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης όπου θα περιμένει το νικητή του ζευγαριού Σαμσουνσπορ – Ράγιο Βαγιεκάνο.