Τόνι Άλεν: Συνελήφθη ο πρώην πρωταθλητής του NBA για κατοχή ναρκωτικών

Μπλεξίματα με το νόμο φαίνεται ότι έχει ο πρώην πρωταθλητής του NBA με την Βοστόνη και θρύλος των “σκληρών” του Μέμφις , Τόνι Άλεν.

Ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών του NBA, ο Άλεν, 43 ετών, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών. Ένα αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Γουίλιαμ Χάτον, 33 ετών, από το Μέμφις, σταμάτησε σε αυτοκινητόδρομο, περίπου 50 μίλια βορειοδυτικά του Μέμφις.

«Κατά τη διάρκεια τoυ ελέγχου, ένας αστυνομικός ανίχνευσε μια έντονη οσμή μαριχουάνας που προερχόταν από το εσωτερικό του οχήματος, γεγονός που τον οδήγησε να δώσει εντολή και στα δύο άτομα να βγουν από το αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί έψαξαν τον Άλεν και βρήκαν ένα πακέτο μαριχουάνας πάνω του. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης διάφορα σύνεργα ναρκωτικών που περιείχαν μαριχουάνα. Μια έρευνα του οχήματος αποκάλυψε ένα κουτί τσιγάρων στο κάθισμα του συνοδηγού του Άλεν με μια λευκή σκόνη που αργότερα βρέθηκε θετική σε κοκαΐνη», αναφέρεται.

Ο Άλεν έπαιξε για τους Μέμφις από το 2011 έως το 2017. Επιλέχθηκε στο ντραφτ από τους Μπόστον Σέλτικς το 2004, αφού αγωνίστηκε στους Οκλαχόμα Στέιτ. Ολοκλήρωσε την καριέρα του στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Τον Αύγουστο του 2023, ο Άλεν δήλωσε ένοχος σε ομοσπονδιακή υπόθεση σχετικά με ένα σχέδιο ασφάλισης υγείας του NBA και απάτης. Καταδικάστηκε σε κοινωφελή εργασία και σε τρία χρόνια επιβλεπόμενης αναστολής.

Οι Γκρίζλις απέσυραν τη φανέλα του με το Νο. 9 τον περασμένο Μάρτιο καθώς ο Άλεν ήταν ένα από τα βασικά στελέχη και κεντρικός εκπρόσωπος της λεγόμενης “Grit and Grind” εποχής στην ομάδα του Μέμφις την περίοδο των 2010s.