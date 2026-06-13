Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα 4 μαθήματα ειδικότητας

Συνεχίστηκαν σήμερα με την εξέταση τεσσάρων μαθημάτων ειδικότητας οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων. (Το άρθρο ανανεώνεται συνεχώς)

Ειδικότερα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

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Τα θέματα στην Τεχνολογία Υλικών:

Οι τελικές απαντήσεις των θεμάτων:

Τα θέματα στην Οικοδομική

Τα θέματα στο μάθημα “Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)“

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στα θέματα του μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) εδώ

Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα:

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Οι τελικές απαντήσεις στα θέματα των Ψηφιακών Συστημάτων:

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15/6.

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Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν έως τις 26/6.

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Το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, με τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τις 7/7, προκειμένου οι υποψήφιοι να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους για τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ αναμένεται να ανακοινωθούν στις 24/7, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

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Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ ταυτόχρονα θα αποσταλούν και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το έχουν αιτηθεί.