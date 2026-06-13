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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα 4 μαθήματα ειδικότητας

Το σχόλιο από τον Όμιλο "Πουκαμισάς"

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα 4 μαθήματα ειδικότητας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:05

Συνεχίστηκαν σήμερα με την εξέταση τεσσάρων μαθημάτων ειδικότητας οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων. (Το άρθρο ανανεώνεται συνεχώς)

Ειδικότερα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

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Τα θέματα στην Τεχνολογία Υλικών:

2. TEXNOLOGIA_YLIKWN_2026Λήψη

Οι τελικές απαντήσεις των θεμάτων:

apantiseis-texnologia-ilikon-epal-2026Λήψη

Τα θέματα στην Οικοδομική

6. OIKODOMIKH 2026Λήψη

Τα θέματα στο μάθημα “Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

5. MHXANES_ESWTERIKHS_KAYSHS_II_2026Λήψη

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στα θέματα του μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) εδώ

Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα:

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5.PSIFIAKA_SYSTHMATA_2026Λήψη

Οι τελικές απαντήσεις στα θέματα των Ψηφιακών Συστημάτων:

apantiseis-psifiaka-sistimata-epal-2026Λήψη

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15/6.

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Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν έως τις 26/6.

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Το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, με τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τις 7/7, προκειμένου οι υποψήφιοι να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους για τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ αναμένεται να ανακοινωθούν στις 24/7, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

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Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν  σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ ταυτόχρονα θα  αποσταλούν  και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το έχουν  αιτηθεί.

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