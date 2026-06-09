Νικς – Σπερς 111-115: Ζωντανό το Σαν Αντόνιο στο Madison Square Garden με σούπερ Γουεμπανγιάμα, μείωσε την σειρά σε 2-1

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση με 32 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, έξι ασίστ και τρία μπλοκ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς στη νίκη με 115-111 επί των Νιου Γιορκ Νικς στο Game 3 των τελικών του NBA.

Οι Νικς εξακολουθούν να προηγούνται με 2-1 στη σειρά, ωστόσο οι Σπερς μείωσαν και παρέμειναν «ζωντανοί» στη μάχη του τίτλου. Το τέταρτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης για Ελλάδα) στη Νέα Υόρκη.

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Πολύτιμη βοήθεια για το Σαν Αντόνιο προσέφερε ο Στεφόν Καστλ με 23 πόντους, εκ των οποίων οι 18 στο πρώτο ημίχρονο και πέντε καθοριστικοί στα τελευταία λεπτά. Από τον πάγκο, ο Ντίλαν Χάρπερ πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ οι Τζούλιαν Σαμπένι (12), ΝτιΆαρον Φοξ (12) και Ντέβιν Βασέλ (11) ολοκλήρωσαν επίσης τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Φοξ μοίρασε ακόμη οκτώ ασίστ.

Για τη Νέα Υόρκη, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 32 πόντους με 11/25 σουτ, ενώ ο Όου Τζι Ανουνόμπι πρόσθεσε 28 πόντους με εξαιρετική ευστοχία (9/13 εντός παιδιάς). Ο Τζος Χαρτ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε εννέα ριμπάουντ, τα περισσότερα για την ομάδα του, ενώ οι Καρλ-Άντονι Τάουνς (11 π.) και Τζόρνταν Κλάρκσον (10 π.) είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Η ήττα έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό σερί 13 διαδοχικών νικών των Νικς στα playoffs, το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία της postseason του NBA.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ