Athens Pride 2026: Πορεία υπερηφάνειας και πλήθος εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας σήμερα

Με εκδηλώσεις, δράσεις, συζητήσεις και μουσικά event μαζί με την καθιερωμένη πορεία κορυφώνεται σήμερα (13/6) το Athens Pride 2026 στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, σε μία περίοδο όπου τα LGBTQI+ άτομα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμένη εκπροσώπηση, η πορεία αποτελεί χώρο διεκδίκησης, μνήμης και γιορτής.

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«Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» είναι το μήνυμα της φετινής διοργάνωσης.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από τις 12:00 το μεσημέρι, με τα περίπτερα των οργανώσεων να ανοίγουν για το κοινό και μουσική από τις DJ Ceali και Syria.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές δράσεις εθελοντισμού, όπως το «Πάρε-Δώσε», όπου οι συμμετέχοντες θα ανταλλάσσουν μηνύματα αγάπης και υποστήριξης μέσα από post-it notes, καθώς και το «Smash the stereotypes», μια δράση αφιερωμένη στην καταπολέμηση των στερεοτύπων.

Για οικογένειες και παιδιά θα πραγματοποιηθεί η δράση «Yoga αλλιώς», με τις Πέννυ Λημναίου και Χαρά Καρυπίδου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα λειτουργεί ειδικός χώρος φωτογράφισης με rainbow σκηνικό.

Στις 16:00 θα ακολουθήσουν οι απογευματινές δράσεις, μεταξύ των οποίων πρόγραμμα από τους Yoga and Sport for Refugees και συζήτηση της πρωτοβουλίας «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh» με θέμα «Να χτίσουμε την κοινωνία της απελευθέρωσης».

Από τις 17:00 θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για γονείς και παιδιά, ενώ έως τις 21:00 θα λειτουργεί χώρος γνωριμίας για άτομα που συμμετέχουν μόνα τους στη διοργάνωση, με στόχο τη δημιουργία νέων επαφών και φιλιών.

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Λίγο πριν από την έναρξη της πορείας, στις 18:00, η 25μελής χάλκινη μπάντα Αγία Φανφάρα θα εμφανιστεί στην πλατεία Συντάγματος.

Τα μουσικά event

Το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής ξεκινά στις 17:00 με έξι instructors της Zumba Greece, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από LGBTQI+ οργανώσεις και μουσική εμφάνιση της Konikou.

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Την παρουσίαση του απογευματινού προγράμματος έχει αναλάβει ο stand-up comedian Άρης Ψυλιάκος.

Η προσυγκέντρωση των οργανώσεων και των ομάδων θα ξεκινήσει στις 18:00 μπροστά από τη Βουλή, ενώ στις 19:00 θα δοθεί το σύνθημα για την έναρξη της Πορείας Υπερηφάνειας με το άνοιγμα μιας rainbow σημαίας μήκους 30 μέτρων.

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Στην πορεία θα συμμετάσχουν οργανώσεις, συλλογικότητες και άρματα, ενώ μουσικό παλμό θα δώσουν οι Batala, Quilombo και Dançauê.

Για όσους παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος κατά τη διάρκεια της πορείας, οι DJs Até και Salin θα αναλάβουν το μουσικό πρόγραμμα έως την επιστροφή των συμμετεχόντων.

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Η βραδινή εκδήλωση θα παρουσιαστεί από τις Andromeda Balls και Χριστίνα Βούλγαρη.

Στη σκηνή του Athens Pride θα εμφανιστούν οι Black Unit, Δημήτρης Σαμόλης, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Φώτης Λάμαρης και η Ματούλα Ζαμάνη, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει performances, live μουσική και μια ειδική εμφάνιση-έκπληξη, η οποία θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η βραδιά θα κινηθεί σε queer pop, dance και live μουσικές διαδρομές.