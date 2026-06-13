Φωτιά στο Λουτράκι: Ξέσπασε σε δασική έκταση στον Σχίνο – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (13/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Λουτράκι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Σχίνου του ου δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

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Στο συμβάν επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ , 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.