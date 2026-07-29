Το “παρανοϊκό” σχέδιο Ινφαντίνο για πώληση του Μουντιάλ σε ιδιώτες – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι αντιδράσεις της UEFA για το “παιχνίδι που δεν ανήκει σε κανέναν”

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, έχει δείξει σε μεγάλο βαθμό ότι δεν τον διστάζει ιδιαίτερα να κάνει παράτολμες προτάσεις έχοντας προκαλέσει πολλάκις θυελλώδεις αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να προσπαθεί πάλι να περάσει το όριο. Λίγο καιρό μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ του 2026, ο Τζιάνι Ινφαντίνο εμφανίζεται να κάνει τα δικά του… επαναστατικά σχέδια γύρω από το ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο με στόχο την γιγάντωση των κερδών μία διοργάνωσης που αποτελεί ήδη μία από τις πιο κερδοφόρες του πλανήτη.

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Σύμφωνα με τους Times, ο Τζιάνι Ινφαντίνο εξετάσει ένα σχέδιο πώλησης ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές, μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Αυτή η εταιρεία θα έπαιρνε τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή του Μουντιάλ των ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η FIFA θα διατηρούσε το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20%-30% θα πήγαινε αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές. Κάπου εκεί εμφανιζόταν και το όνομα του νέου “φίλου” του Τζιάνι Ινφαντίνο, Ντόναλντ Τραμπ. Το δημοσίευμα έκανε λόγο για επαφές με πρόσωπα κοντά στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ.

Οι ομοσπονδίες και ο Ινφαντίνο ως CEO

Στο σχετικό σχέδιο που περιλαμβάνει και το Μουντιάλ προέβλεπε ότι και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στη νέα εταιρεία. Η αξία αυτού του μεριδίου θα άγγιζε -σύμφωνα με εκτιμήσεις- τα 20 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ομοσπονδία,

Την ίδια στιγμή, ο Τζιάνι Ινφαντίνο προοριζόταν να αναλάβει τη θέση του CEO της νέας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας θητείας του στην προεδρία της FIFA, το 2031.

Φυσικά, μια τέτοια συγκέντρωση καθηκόντων θα ανέβασε και τις αποδοχές του. Οι Times έκαναν λόγο για οικονομικά ποσά που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν εκείνες του επικεφαλής του NFL, ο οποίος αμείβεται με περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η αντίδραση UEFA

Η προοπτική εισόδου ιδιωτικών κεφαλαίων σε επίπεδο ομοσπονδιών προκάλεσε έντονες ανησυχίες στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η UEFA μόνιμη πολέμιος των ιδεών του Ινφαντίνο μιλώντας για κινήσεις που θα φέρουν περισσότερο αδιαφάνεια στον χώρο του ποδοσφαίρου.

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Η προοπτική εμπορικής αξιοποίησης της κορυφαίας διοργάνωσης έφερε τελικά την αντίδραση της UEFA να τονίζει πως το θέμα αγγίζει τα θεμέλια της διακυβέρνησης του αθλήματος.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η UEFA υπογράμμισε ότι η “ψυχή” του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, ούτε να διαπραγματεύεται χωρίς πλήρη διαφάνεια. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου κάλεσε όλες τις ομοσπονδίες, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους παίκτες και τους φιλάθλους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα, επισημαίνοντας πως κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του παιχνιδιού.

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“Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού.

Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση -ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει”.

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Η UEFA φαίνεται πως δεν θα μείνει μόνο στην ανακοίνωσή της, αλλά θα προχωρήσει σε μια ακόμα σημαντική κίνηση, με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν να έχει ένα σημαντικό “όπλο”.

Όπως μετέδωσε το SkySports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν – αντιμετωπίσουν ρτην κατάσταση.

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Στις σκέψεις των ανθρώπων των ομοσπονδιών υπάρχει ακόμα και η απειλή του μποϊκοτάζ του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου που αναμένεται να διεξαχθεί το 2030 σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, με παιχνίδια να διεξάγονται και σε Παραγουάη, Ουρουγουάη και Αργεντινή λόγω της συμπλήρωσης 100 ετών από το πρώτο τουρνουά.