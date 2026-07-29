Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας: Ο 17χρονος Έλληνας στόπερ που πήρε η Μπάγερν Μονάχου

Κάποιες φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα ακόμη και αν είναι θεωρητικά αρκετά νωρίς για αυτά. Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας στα 17 του χρόνια θα βρεθεί από τις γειτονιές του Περιστερίου όπου μεγάλωσε με μια μπάλα στα πόδια στο Μόναχο και σε μια από τις πιο φημισμένες ακαδημίες του πλανήτη.

Ο νεαρός κατάφερε να εντυπωσιάσει την Μπάγερν Μονάχου σε τέτοιο βαθμό που η ομάδα ήρθε σε επαφή με τον Ατρόμητο και την UEFA ώστε να της δοθεί άδεια να περάσει από δοκιμαστικό. Ο Ατρόμητος είχε εντοπίσει λίγα χρόνια πριν τον νεαρό κεντρικό αμυντικό ο οποίος τότε έκανε τα πρώτα βήματα του στον Ηρακλή Περιστερίου, ομάδα της γειτονιάς στην οποία μεγάλωσε.

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Η Μπάγερν ζήτησε από τον νεαρό αμυντικό να ταξιδέψει στο Μόναχο τον περασμένο Ιανουάριο, εκεί άφησε άριστες εντυπώσεις με αποτέλεσμα οι Βαυαροί να ζητήσουν άδεια για δεύτερο δοκιμαστικό. Το νερό πλέον είχε μπει στο αυλάκι για τον νεαρό Περιστεριωτη ο οποίος θα έχει χρόνο να συνεχίσει την εξέλιξη του στην Κ19 της Μπάγερν η οποία τα τελευταία χρόνια επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με στόχο να δημιουργήσει ένα κορμό παικτών.

Deal με προοπτική για τον Ατρομητο

Ο Ατρόμητος θα εισπράξει αρχικά 200.000 ευρώ για τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα. Παρόλα αυτά, το ποσό της μεταγραφής του μπορεί να φτάσει το 1,5 εκατ. ευρώ με κάποια μπόνους συμμετέχων ακόμη στην Κ19 και στην Κ23. Να σημειώσουμε ότι ο Ατρόμητος διατηρεί ένα ποσοστό μεταπώλησης 15%. Κάτι που αποτελεί και σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον καθώς αν και εφόσον επιβεβαιώσει τις προβλέψεις της Μπάγερν, η αξία του θα εκτοξευθεί.

«Οι σκάουτερ μας παρακολουθούν τον Κωνσταντίνο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένας αθλητικός κεντρικός αμυντικός με καλό παιχνίδι που θα ενισχύσει την ομάδα U19 μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον υπογράψουμε για την ακαδημία νέων μας, είμαστε πεπεισμένοι για τις δυνατότητές του και ανυπομονούμε να δούμε τα επόμενα βήματά του μαζί μας», τόνισε στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπάγερν ο Επικεφαλής Αθλητισμού και Ανάπτυξης Νέων της γερμανικής ομάδας, Μίκαελ Βίσινγκερ.

Τα χαρακτηριστικά του Καρανδρίκα

Τα προσόντα του Έλληνα στόπερ αποτελούν μια σημαντική παράμετρο καθώς είναι εξαιρετικός χειριστής της μπάλας αν και βλέπει τον κόσμο από τα 1,90 μέτρα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τα 14 αγωνιζόταν ως αμυντικό χαφ.

Όσον αφορά την Μπάγερν Μονάχου, τα σχόλια τα οποία συνόδευσαν τον Καρανδρίκα ήταν αποθεωτικά.

Οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου είχαν μείνει πλήρως ικανοποιημένοι τόσο για το αγωνιστικό σκέλος όσο και για τον χαρακτήρα του και περιμένουν να αρχίσει τη συνεργασία τους και να ενταχθεί στους νέους ρυθμούς του συλλόγου.