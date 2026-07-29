Μάνουελ Νόιερ: Προανήγγειλε το τέλος της σπουδαίας καριέρας του

Όλα τα σπουδαία κάποτε τελειώνουν και ο Μάνουελ Νόιερ ετοιμάζεται να βάλει τέλος σε μία καριέρα που στην κυριολεξία άλλαξε το ίδιο το ποδόσφαιρο και την θέση του τερματοφύλακα.

Ο Μάνουελ Νόιερ συνέδεσε το όνομα με την εθνική Γερμανίας και την Μπάγερν Μονάχου βάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά με τις ατομικές και ομαδικές διακρίσεις που πέτυχε. Στα 40 του χρόνια πλέον, έχοντας κατακτήσει πολλούς και σπουδαίους τίτλους, ο Νόιερ προανήγγειλε ότι η φετινή σεζόν, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η τελευταία της καριέρας του.

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «BILD», ο Γερμανός τερματοφύλακας τόνισε ότι ο λόγος που συνεχίζει ακόμα, εκτός του ότι νιώθει ακόμα καλά, είναι ότι βλέπει πως η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται στο απόγειο της απόδοσής της. 🚨🚨 Manuel Neuer 🇩🇪 : « Je ne pense pas à ça tous les jours… mais C’EST SÛR QUE CETTE SAISON RESSEMBLE À LA DERNIÈRE. » 🥹👋



🎙️ BILD pic.twitter.com/XTDPE0XPc9— Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2026

«Δεν παίζω παιχνίδια για να πω: ”Αυτό είναι το τελευταίο μου παιχνίδι” – ανεξάρτητα από το αν μπορεί να βρέθηκα για τελευταία φορά σε κάποιο γήπεδο. Αλλά σίγουρα φαίνεται πως θα αποσυρθώ. Στο 85% των περιπτώσεων πιθανότατα θα είχα σταματήσει, αλλά είναι απλώς ευχάριστο να παίζω σε αυτή την ομάδα, με το επιτελείο και το προπονητικό τιμ. Έχουμε πάντα την ευκαιρία να διεκδικούμε όλους τους τίτλους.

Ως ομάδα, βρισκόμαστε στο απόγειο της απόδοσής μας. Γι’ αυτό, αυτή η ομάδα, το ρόστερ και η δομή που διαθέτουμε στον σύλλογο ανήκουν σε εκείνο το 15% των περιπτώσεων όπου είπα: Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσω. Είναι απλώς ευχάριστο».

Ο Νόιερ ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο με τους «Βαυαρούς» και όπως όλα δείχνουν αυτό θα αποτελέσει το τελευταίο του συμβόλαιο στο ποδόσφαιρο. Στη καριέρα του με την εθνική Γερμανίας (από την οποία αποσύρθηκε μετά το πρόσφατο Μουντιάλ), κατέγραψε 128 συμμετοχές.

Στο παλμαρέ του σε συλλογικό επίπεδο βρίσκονται 13 πρωταθλήματα Bundesliga και 2 Champions League.