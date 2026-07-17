Τελικός Μουντιάλ 2026: Ο διαιτητής Βίντσιτς ξέσπασε σε λυγμούς όταν έμαθε ότι θα σφυρίξει το ματς (βίντεο)
Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς
Δύο μέρες απέμειναν για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 καθώς την Κυριακή (19/7) το βράδυ Αργεντινή και Ισπανία διαυσταρώνουν τα ξίφη τους με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.
Στο πλαίσιο αυτό η FIFA ανακοίνωσε μέσω ενός πολύ όμορφου και συγκινητικού βίντεο τον άνθρωπο που επέλεξε για να διευθύνει τον τελικό Μουντιάλ 2026. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς με τον ίδιο να ξεσπάει σε κλάματα στο άκουσμα του ονόματος του.
Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.
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