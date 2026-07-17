Τελικός Μουντιάλ 2026: Ο διαιτητής Βίντσιτς ξέσπασε σε λυγμούς όταν έμαθε ότι θα σφυρίξει το ματς (βίντεο)

Δύο μέρες απέμειναν για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 καθώς την Κυριακή (19/7) το βράδυ Αργεντινή και Ισπανία διαυσταρώνουν τα ξίφη τους με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Στο πλαίσιο αυτό η FIFA ανακοίνωσε μέσω ενός πολύ όμορφου και συγκινητικού βίντεο τον άνθρωπο που επέλεξε για να διευθύνει τον τελικό Μουντιάλ 2026. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς με τον ίδιο να ξεσπάει σε κλάματα στο άκουσμα του ονόματος του.

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Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.