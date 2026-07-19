Ισπανία – Αργεντινή: Το ασύλληπτο ποσό που θα πάρει ο νικητής του Μουντιάλ 2026 – Χρηματικό έπαθλο για τον ηττημένο αλλά και τις Αγγλία, Γαλλία

Μάχη για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 δίνουν το βράδυ της Κυριακής 19/7 (22:00) Ισπανία και Αργεντινή στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες θέλουν να φτάσουν στην κορυφή του ποδοσφαιρικού πλανήτη, με τους νικητές αλλά και τους ηττημένους να έχουν και χρηματικό έπαθλο.

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Η νικήτρια του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα βάλει στα ταμεία της περίπου 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα λάβει περίπου 24,5 εκατομμύρια ευρώ.

Κάπως έτσι, η πρωταθλήτρια του 2026 αναμένεται να λάβει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με την Αργεντινή, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο το 2022.

Παράλληλα, η Αγγλία θα λάβει περίπου 21,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τέταρτη Γαλλία θα αποχωρήσει από τη διοργάνωση με έσοδα ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στους ποδοσφαιριστές, αλλά στις εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες αποφασίζουν πώς θα τα διαθέσουν σε παίκτες, τεχνικά επιτελεία και προγράμματα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου.