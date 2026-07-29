Μίνα Καραμήτρου: Ξέσπασε για την κτηνωδία στο Άστρος Κυνουρίας – “Ρε βάρβαρε, τι είναι αυτό;” (βίντεο)

Στο σοκαριστικό βίντεο από το Άστρος Κυνουρίας με τον άνδρα που σέρνει έναν νεκρό σκύλο με σύρμα στον λαιμό προτού τον πετάξει στα σκουπίδια αναφέρθηκαν η Μίνα Καραμήτρου και ο Νίκος Στραβελάκης.

Στην έναρξη της εκπομπής τους σήμερα Τετάρτη 29/7 στο Open οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν οργισμένοι με τις σκληρές εικόνες κακοποίησης του σκύλου και απηύθυναν έκκληση στις Αρχές να βρεθεί ο δράστης.

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Ο Νίκος Στραβελάκης με έντονο ύφος περιέγραψε όσα δείχνει το σκληρό βίντεο, λέγοντας: «Κοιτάξτε εδώ. Ο σκύλος είναι νεκρός. Τον σέρνουν νεκρό με ένα συρμάτινο σκοινί περασμένο στον λαιμό του και τον πετάνε στα σκουπίδια. Δεν πάει με τον νόμο. Αυτό είναι κακούργημα. Πάει μέσα».

Παίρνοντας τον λόγο η Μίνα Καραμήτρου, εμφανώς φορτισμένη, ανέφερε πως «αυτό είναι κακούργημα. Αυτός ο βάρβαρος γιατί δεν έχει βρεθεί; Γιατί δεν έχει συλληφθεί; Ρε βάρβαρε, τι είναι αυτό; Όχι, δεν θέλω άλλο, Νίκο, άστο».

Ο Νίκος Στραβελάκης, στη συνέχεια χαρακτήρισε το περιστατικό «ντροπή» και «κτηνωδία», με τη Μίνα Καραμήτρου να απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή μπορεί να αναγνωρίσει τον δράστη να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση στο Άστρος Κυνουρίας έχει ήδη αρχίσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται πως θα διαδραματίσει το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης.