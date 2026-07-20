Τελικός Μουντιάλ 2026: Η “στέψη” της Ισπανίας, τα δάκρυα του Μέσι και το… ρεσιτάλ του Τραμπ (βίντεο)

Απ’ όλα είχε ο τελικός του Μουντιάλ 2026, ένταση, ανατροπές, συγκινήσεις και στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων. Η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας με 1-0 επί της Αργεντινής και γράφοντας ιστορία.

Τα ξημερώματα της 20ής Ιουλίου 2026, ο Φεράν Τόρες στο 106′ του επιπλέον χρόνου (0-0 ο κανονικός αγώνας) έστειλε την ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε στην κορυφή του κόσμου με το 1-0 επί της Αργεντινής στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

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Η «Ρόχα» πανηγύρισε έξαλλα, με τον Ρόδρι να δίνει το… σύνθημα για τους πανηγυρισμούς. Ο αρχηγός της εθνικής Ισπανίας παρέλαβε το τρόπαιο από τον πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είχε στο πλευρό του και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η είσοδος του Αμερικανού προέδρου στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή των μεταλλίων συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες των θεατών.

Ο Τραμπ έδωσε τα ασημένια μετάλλια στους Αργεντινούς, ενώ στάθηκε λίγο περισσότερο στον Λιονέλ Μέσι. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε τα χρυσά μετάλλια στους νικητές Ισπανούς. Μάλιστα, τους χαιρέτησε έναν-έναν, τους χτύπησε φιλικά στην πλάτη και αντάλλαξε μαζί τους μερικές σύντομες κουβέντες.

WATCH: Spain lifts the FIFA World Cup trophy.



The FIFA World Cup 2026 has come to an end. pic.twitter.com/Wcr1As5ZQP— Clash Report (@clashreport) July 19, 2026

Trump stays on stage while the Spanish team lifts the World Cup trophy.pic.twitter.com/mRoFFutDVu— Clash Report (@clashreport) July 19, 2026

Αντί να αποχωρήσει αμέσως, παρέμεινε δίπλα στους Ισπανούς ποδοσφαιριστές την ώρα που εκείνοι σήκωσαν το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, με αποτέλεσμα ο Ινφαντίνο να επιχειρήσει διακριτικά να τον απομακρύνει από το κέντρο των πανηγυρισμών.

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κανόνια εκτόξευσαν χρυσό κομφετί, καλύπτοντας τόσο τον Τραμπ όσο και τον πρόεδρο της FIFA.

Από τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές του φετινού Μουντιάλ ήταν τα δάκρυα του Λιονέλ Μέσι μετά τον χαμένο τελικό με την Ισπανία.

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Ο αρχηγός της Αργεντινής και για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αν και μετά το τελικό σφύριγμα παρέμεινε ανέκφραστος βλέποντας τους πανηγυρισμούς των Ισπανών (έσπευσε να τον αγκαλιάσει ο Λαμίν Γιαμάλ), όταν παρέλαβε το μετάλλιο της δεύτερης θέσης μαζί με τους συμπαίκτες του, κάθισε μπροστά στο πέταλο που βρίσκονταν οι οπαδοί της Αργεντινής οι οποίοι τον αποθέωναν και τον ευχαριστούσαν για όλα όσα έκανε για την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Εκεί ο Μέσι δεν… άντεξε κι έβαλε τα κλάματα εμφανώς συγκινημένος και σίγουρα στεναχωρημένος για το γεγονός πως δεν μπόρεσε να χαρίσει άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή, στην τελευταία του «παράσταση» σε επίπεδο εθνικών ομάδων…

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Τελικός Μουντιάλ: Τα highlights της αναμέτρησης πανηγύρισε

Η αποβολή του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις του τελικού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβασή του. Μια Αργεντινή, που ήταν μόνιμα κλεισμένη στην άμυνά της – κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο – με μηδέν τελικές προσπάθειες, ήταν εμφανές ότι ο στόχος της ήταν να στείλει το ματς στην παράταση και μετά στα πέναλτι. Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Σκαλόνι και μοιραία απέτυχε να κάνει το back to back στους τίλους, μετά το 2022 και το τρόπαιο που κατέκτησε στο Κατάρ στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Γαλλία.

Ο Λιονέλ Μέσι κλείνει με αυτό τον τρόπο την καριέρα του στην Εθνική, έχοντας πάρει το βαρύτιμο τρόπαιο πριν από 4 χρόνια και ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση όντας δεύτερος σκόρερ με 8 γκολ πίσω από τον Κιλιάν Μπαπέ των 10 τερμάτων.

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Κακό από πλευράς ποιότητας ήταν το πρώτο 45λεπτο του τελικού, με την Ισπανία να προσπαθεί περισσότερο να επιτεθεί και την Αργεντινή σε μόνιμη θέση άμυνας να ψάχνει την αντεπίθεση. Οι δύο ομάδες, πάντως, σε γενικές γραμμές απέφυγαν να ρισκάρουν φυλάσσοντας περισσότερο τα νώτα τους.

Δυο καλές στιγμές σημειώθηκαν στο διάστημα αυτό, αμφότερες για τη «Ρόχα». Με τον Γιαμάλ στα πρώτα λεπτά να βρίσκεται σε θέση βολής απέναντι από τον Μαρτίνες, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Στο 38′ το σουτ του Ογιαρθάμπαλ από το ημικύκλιο της περιοχής βρήκε σε ετοιμότητα τον Ε. Μαρτίνες.

Η «Ρόχα», όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να αναπτυχθεί πιο ορθολογικά και να βρει τους διαδρόμους για να σκοράρει, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό. Η άμυνα των Αργεντινών εύκολα ή, δύσκολα έκλεινε όλα τα κενά και κρατούσε το μηδέν. Επιθετικά, η «Αλμπισελέστε» ήταν παντελώς… αδιάφορη!

Στο 64′ ο Μαρτίνες απέκρουσε πολύ δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Όλμο, σε μία χρονική περίοδο που η Ισπανία αύξανε όλο και περισσότερο την πίεσή της, ενώ τρία λεπτά μετά ο γκολκίπερ των Αργεντινών, μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του Τόρες. Και πάλι ο Μαρτίνες ήταν σε σωστή θέση στο 77′ στο βολέ του Κουμπαρσί.

Ο τελικός πήρε φωτιά στο 90’+3 όταν ο Βίντσιτς έβγαλε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εντσο Φερνάντες για φάουλ στον Λαπόρτ. Οι Αργεντινοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον Σλοβένο ρέφερι όχι για το αν ήταν φάουλ, αλλά για την κάρτα που δέχθηκε ο άσος της Τσέλσι. Το VAR συμφώνησε με τον «άρχοντα» του τελικού κι έτσι η Αργεντινή μπήκε στην παράταση με παίκτη λιγότερο.

Παρότι το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος των Ισπανών, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αποδείχθηκε «φύλακας-άγγελος» της εστίας των Αργεντινών και τουλάχιστον σε πέντε περιπτώσεις δεν επέτρεψε στους Ίβηρες να προηγηθούν. Ακόμη και στο 90’+7 ήταν εκεί στο απευθείας φάουλ του Γιαμάλ απομακρύνοντας την μπάλα σε κόρνερ κι αμέσως μετά ο Βίντσιτς σφύριξε τη λήξη…

Μια φάση που σίγουρα θα συζητηθεί έγινε στο 97′. Ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ, αλλά δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Σλοβένος διαιτητής είχε σφυρίξει επιθετικό φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι, κάτι που δεν φάνηκε να ισχύει σε όλα τα ριμπλέι που έδειξε η τηλεόραση. Το γκολ, πάντως, δε μέτρησε…

Τεράστια ευκαιρία έχασε η Ισπανία στο 103′ με τον Μερίνο να μην μπορεί να πιάσει από κοντά την κεφαλιά μετά από σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς.

Η ποδοσφαιρική… δικαιοσύνη αποδόθηκε με την έναρξη του β’ ημιχρόνου της παράτασης. Ο Νίκο Γουίλιαμς «έστρωσε» με το κεφάλι στον Φεράν Τόρες και ο στράικερ της Μπαρτσελόνα στο 106′ «εκτέλεσε» τον Μαρτίνες (1-0), που αυτή την φορά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα.

Ο στράικερ της Μπάρτσα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 115′, το οποίο δεν μέτρησε καθώς είχε ξεκινήσει από οφσάιντ.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Λ. Μαρτίνες, Παρέδες, Φερνάντες, Ρομέρο

Κόκκινες: 90’+3 Φερνάντες (δεύτερη κίτρινη), 120’+6′ Παρέδες (απευθείας στον πάγκο)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99′ Ερικ Γκαρσία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99′ Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62′ Πέδρι), Μπαένα (75′ Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75′ Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62′ Φεράν Τόρες).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): E. Μαρτίνες, Μοντιέλ (58′ Μολίνα), Ρομέρο (70′ Μεδίνα), Λ. Μαρτίνες (44′ λ.τρ. Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70′ Σιμεόνε), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, N. Γκονζάλες (46′ Παρέδες), Άλβαρες (102′ Σενέσι), Μέσι.