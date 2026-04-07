Τέσσερις συλλήψεις στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Κυριακή 5-4-2026 στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -4- άτομα, ηλικίας 21, 22, 26 και 31 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- απείθεια, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στην κατοχή του 31χρονου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ εντός σακιδίου που έφερε ο 21χρονος εντοπίστηκαν -4- καπνογόνα.

Επιπλέον, ο 22χρονος και ο 26χρονος αρνήθηκαν την υποβολή τους στο νόμιμο αστυνομικό έλεγχο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.