Μουντιάλ: Οι αγώνες που έγραψαν ιστορία με τουλάχιστον 3 αποβολές

Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 2-0, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, αλλά αυτό που χαρακτήρισε την αναμέτρηση, είναι οι κόκκινες κάρτες που ήταν περισσότερες από τα… γκολ που μπήκαν στον αγώνα! Οι τρεις αποβολές, εντάσσουν το παιχνίδι, ως ένα από τα πιο… σκληρά στην Ιστορία των Μουντιάλ! Δεν είναι άλλωστε συχνό φαινόμενο να αποβάλλονται τρεις παίκτες σε ένα ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Οι τρεις αποβολές, βέβαια, δεν αποτελούν… ρεκόρ σε Μουντιάλ, καθώς η «μάχη της Νυρεμβέργης» ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ολλανδία είναι το πιο… «κοκκινοβαμμένο» ματς στα χρονικά της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωση, αφού αποβλήθηκαν τέσσερις παίκτες!

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Στην δεύτερη θέση του πίνακα με τους αγώνες για τις περισσότερες αποβολές, βρίσκονται πλέον έξι αναμετρήσεις, από το μακρινό 1938 έως σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Μουντιάλ του 2006, δύο αγώνες στην φάση των ομίλων ολοκληρώθηκαν με τρεις αποβολές!

Οι αγώνες με τρεις αποβολές σε Μουντιάλ, είναι οι εξής:

Τσεχοσλοβακία – Βραζιλία 1-1 (1938, Προημιτελικά) Ουγγαρία – Βραζιλία 4-2 (1954, Προημιτελικά) Νότια Αφρική – Δανία 1-1 (1998, Όμιλοι) Ιταλία – ΗΠΑ 1-1 (2006, Όμιλοι) Κροατία – Αυστραλία 2-2 (2006, Όμιλοι) Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0 (2026, Πρεμιέρα)

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ