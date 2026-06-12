Κόμμα Καρυστιανού για ΔΣΑ: “Ακύρωσαν την εκδήλωση μέσα στα μεσάνυχτα – Αναμένουμε την επίσημη αιτιολογία”

Την αντίδραση της Μαρία Καρυστιανού και των στελεχών του κόμματος “Ελπίδα για την Δημοκρατία” προκάλεσε η απόφαση του ΔΣΑ (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών) να ακυρώσει –ή, όπως αναφέρεται, να αναβάλει– την εκδήλωση νομικών υποστηρικτών του κόμματος, η οποία είχε προγραμματιστεί με αντικείμενο τη Δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και πτυχές της συνταγματικής μεταρρύθμισης.

Πηγές του κόμματος μιλούν για απόφαση που ελήφθη «την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά βράδυ και μέσα στα μεσάνυχτα», αφήνοντας ευθείες αιχμές για πολιτική παρέμβαση.

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Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στρέφει τα βέλη του προς συνδικαλιστές δικηγόρους που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, καταγγέλλοντας ότι με δική τους πρωτοβουλία ο ΔΣΑ (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών) υπαναχώρησε από την αρχική παραχώρηση της αίθουσας. Στην «Ελπίδα» υπογραμμίζουν ότι η εκδήλωση δεν αφορούσε γενική πολιτική παρουσίαση, αλλά συζήτηση νομικών για τη Δικαιοσύνη, με τη Μαρία Καρυστιανού προσκεκλημένη μόνο για χαιρετισμό.

«Την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά βράδυ και μέσα στα μεσάνυχτα, με πρωτοβουλία συνδικαλιστών δικηγόρων που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ακυρώθηκε –αναβάλλεται– μια εκδήλωση νομικών υποστηρικτών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία», αναφέρουν πηγές από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Κατά την ίδια πλευρά, οι διοργανωτές είχαν την πρωτοβουλία να μιλήσουν για «την κατάσταση της Δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και πτυχές της συνταγματικής μεταρρύθμισης» και προσκάλεσαν τη Μαρία Καρυστιανού να απευθύνει χαιρετισμό.

Η αιχμή είναι σαφής: η «Ελπίδα» επιχειρεί να παρουσιάσει την αναδίπλωση όχι ως τυπική απόφαση διαχείρισης μιας αίθουσας, αλλά ως πολιτική κίνηση με στόχο να μπλοκαριστεί μια θεσμική συζήτηση επειδή συνδέεται με τη νέα πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Είχε φιλοξενήσει εκδηλώσεις άλλων κομμάτων

Οι ίδιες πηγές επικαλούνται το παρελθόν του ΔΣΑ, σημειώνοντας ότι σε αίθουσές του είχαν φιλοξενηθεί τόσο «αμιγώς κομματικές εκδηλώσεις», όπως του ΚΚΕ, όσο και επίσημες παρουσιάσεις θέσεων κομμάτων, μεταξύ των οποίων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους και τη Δικαιοσύνη.

Με αυτόν τον τρόπο, η «Ελπίδα» επιχειρεί να αποδομήσει το επιχείρημα περί κομματικού χαρακτήρα της εκδήλωσης. Το ερώτημα που θέτει εμμέσως είναι απλό αλλά αιχμηρό: εάν ο ΔΣΑ είχε ανοίξει τις πόρτες του σε άλλους πολιτικούς φορείς για ζητήματα Δικαιοσύνης, γιατί τις κλείνει τώρα;

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Από την πλευρά της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει επίσημο δελτίο Τύπου, μόλις παραληφθεί και η επίσημη αιτιολογία του ΔΣΑ. «Την αναμένουμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νέα τοποθέτηση εντός της ημέρας.

Η αναμονή της αιτιολογίας αποκτά πλέον πολιτική βαρύτητα, καθώς από το περιεχόμενό της θα κριθεί εάν ο ΔΣΑ θα εμφανιστεί να επικαλείται θεσμικούς λόγους ή εάν θα επιβεβαιωθεί, στα μάτια της «Ελπίδας», ότι η απόφαση ελήφθη υπό την πίεση εσωτερικών αντιδράσεων.

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Το ιστορικό της υπόθεσης ξεκίνησε από την αρχική παραχώρηση της αίθουσας για εκδήλωση με αντικείμενο τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Η άδεια είχε δοθεί, ωστόσο η δημοσιοποίηση της αφίσας άλλαξε τα δεδομένα. Μέλη της διοίκησης του ΔΣΑ φέρονται να αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας ότι η εκδήλωση υπερέβαινε τα όρια μιας θεσμικής συζήτησης και αποκτούσε χαρακτηριστικά προβολής πολιτικού φορέα. Ακολούθησε παρασκήνιο με συλλογή υπογραφών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ανακληθεί επισήμως η παραχώρηση.

Η αντίδραση Αυγερινού και Χατζηαντωνίου

Ήδη από το βράδυ της Πέμπτης, ο εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας», Θανάσης Αυγερινός, είχε εκφράσει έντονη δυσφορία, διερωτώμενος εάν είναι δυνατόν «εν έτει 2026» να επιχειρείται ακύρωση μιας εκδήλωσης για τη Δικαιοσύνη, την οποία διοργανώνουν νομικοί επιστήμονες και δικηγόροι που υποστηρίζουν το εγχείρημα.

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Ο ίδιος αναπαρήγαγε και την ανάρτηση του Γιάννη Χατζηαντωνίου, στελέχους της «Ελπίδας», ο οποίος είχε ζητήσει την αίθουσα και υποστήριξε ότι η εκδήλωση δεν αφορούσε τη γενική πολιτική του κινήματος, αλλά αποκλειστικά ζητήματα Δικαιοσύνης, θεσμών και Συντάγματος.

Ο Γιάννης Χατζηαντωνίου επικαλέστηκε, μάλιστα, προηγούμενη παραχώρηση της αίθουσας σε εκδήλωση του τμήματος Δικαιοσύνης της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος κανόνας πρέπει να ισχύσει και τώρα.