Νέος σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
Ο τρίτος διαδοχικός για σήμερα
Νέος σεισμός σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (12.6.26) στο Προκόπι της Εύβοιας, μεγέθους 3,6 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:29 και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.
Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 3,7 Ρίχτερ.
πηγή στην Google
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