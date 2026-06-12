Νέος σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας

Νέος σεισμός σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (12.6.26) στο Προκόπι της Εύβοιας, μεγέθους 3,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:29 και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.

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Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 3,7 Ρίχτερ.