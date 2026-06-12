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ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας

Ο τρίτος διαδοχικός για σήμερα

Νέος σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
DEBATER NEWSROOM

Νέος σεισμός σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (12.6.26) στο Προκόπι της Εύβοιας, μεγέθους 3,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:29 και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.

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Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 3,7 Ρίχτερ.

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