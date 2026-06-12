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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορκίστηκαν μέλη της κυβέρνησης Μαρκόπουλος Κώτσηρας, Χατζηβασιλείου και Σούκουλη – Δείτε εικόνες, ποια χαρτοφυλάκια αναλαμβάνουν

Παρούσα ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που αναλαμβάνει θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού

Ορκίστηκαν μέλη της κυβέρνησης Μαρκόπουλος Κώτσηρας, Χατζηβασιλείου και Σούκουλη – Δείτε εικόνες, ποια χαρτοφυλάκια αναλαμβάνουν
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης αναλαμβάνοντας τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια μετά τον μίνι ανασχηματισμό.

Υπενθυμίζεται πως αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ορίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη.

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Παρούσα στην ορκωμοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού.

Δείτε εικόνες:

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Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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