Ορκίστηκαν μέλη της κυβέρνησης Μαρκόπουλος Κώτσηρας, Χατζηβασιλείου και Σούκουλη – Δείτε εικόνες, ποια χαρτοφυλάκια αναλαμβάνουν

Ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης αναλαμβάνοντας τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια μετά τον μίνι ανασχηματισμό.

Υπενθυμίζεται πως αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ορίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρούσα στην ορκωμοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού.