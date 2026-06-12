Οι διάλογοι των ανήλικων που “έσπρωχναν” ναρκωτικά σε μαθητές – “Γυαλίζουν τα κρυσταλλάκια, δεν καταλαβαίνεις για τι σου μιλάω”

Αποκαλυπτικοί του τρόπου δράσης τους είναι οι διάλογοι που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα δύο κυκλώματα, με μέλη και ανήλικους, που διακινούσαν ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια.

Τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και μαθητές Γυμνασίου, με στόχο να τους στρατολογήσουν και να τους χρησιμοποιούν στη διακίνηση ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο οργανώσεις δραστηριοποιούνταν κυρίως στα Βόρεια Προάστια, πουλώντας ναρκωτικές ουσίες (κοκαΐνη και κάνναβη) σε πάρκα, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, ακόμη και μέσα σε σχολεία. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι κατά την έρευνα διαπιστώθηκε και η πώληση κοκαΐνης σε κορίτσι κάτω των 14 ετών.

Όπως προκύπτει από τους διαλόγους των “άγουρων” συμμοριών που έχει στη διάθεσή του το DEBATER, τα μέλη χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες ονομασίες για τα ναρκωτικά στις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Μεταξύ άλλων, αποκαλούσαν τις ουσίες “μαύρο”, “μπιτς”, “παπά” “σταφ”, “κρυσταλλάκια”, “cherry”, ενώ οι ποσότητες περιγράφονταν ως “τζι”, “πάσες”, “πενηντάρα” κλπ.

Χαρακτηριστικά είναι και τα αποσπάσματα για τα “παζάρια” που έκαναν για τα χρήματα:

-Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα

-Εντάξει ρε

-Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’

-Κάτσαν και κάτι πάσες, ντάξει. Ρε μπρο αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;

-60

-60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195

-Έχω κέρδος 45 ευρώ

-Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι

-Να σου δώσω άμα είναι σήμερα, αύριο άμα είναι άλλα 90 ευρώ, αύριο άμα είναι, να στα έχω δώσει, να πας να πάρεις την πενηντάρα να μπορείτε να κάνετε και δουλειά γιατί εγώ σκέψου τώρα μέχρι τη Παρασκευή θα σου δώσω όλα τα λεφτά

Σε άλλον διάλογο, ένας από τους εμπλεκόμενους λέει “έχω να πιω 2 μέρες, σήμερα είναι τρίτη ημέρα που δεν έχω πιει”. “Πώς το έχεις κάνει αυτό, πώς το έχεις αντέξει;” απαντά άλλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ναι ρε γυαλίζουν τα κρυσταλλάκια, δεν καταλαβαίνεις για τι πράγμα σου μιλάω, όταν το σπας στη μέση. Το βλέπεις από έξω τον παπά λες οκ, ένα φυσιολογικό μαύρο. Το σπας στη μέση αδερφέ και βγαίνει αδερφέ ένα πράγμα, όταν σου λέω, γυαλίζει, γυαλίζει” λέει άλλο μέλος του κυκλώματος.

Σε άλλη συνομιλία, μέλος της συμμορίας αναφέρεται στα πανάκριβα supercars, με τα οποία είτε γινόταν η διακίνηση ναρκωτικών είτε σε αυτά έκρυβαν τις ουσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Μπαίνουμε μέσα στο i8

-Στο i8;

-Ναι, γκάζωνε ο τυπάς αδερφέ, τώρα σου λέω

-Ναι το φαντάζομαι, ξέρεις αυτό μέχρι πόσα τελικιάζει μπρο;

-Μπρο σου λέω πάει, πήγαινε τάπες ρε, είχαμε χ@@@@ί πάνω μας

-Αυτό τερματίζει 250 και, τι μου λες

-Μπρο οι πόρτες ξέρεις ότι ανοίγανε πάνω;

-Ναι μπρο, έχω μπει σε i-8, έχω ανεβάσει και φωτογραφίες με i-8

-Ναι μπρο και μπαίνουμε εκεί τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Πάμε σε ένα, μπρο πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά και είναι ένα παρκαρισμένο BMW εκεί ρε.

-Ναι

-Και του λέει του …. πήγαινε πάρ’το. Που λέει ο ….; Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στο πορτ-παγκάζ του BMW ρε. Και μπρο ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέ…

Ιδιαίτερο παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης επικοινωνούσαν μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φερόμενος ως αρχηγός αποκαλούνταν από τους συνεργούς του «Boss» ή «ο μεγάλος μας», ενώ ο ίδιος αναφερόταν στους ανήλικους διακινητές ως «μικρά» ή «πιτσιρίκια μου».

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη των μελών της οργάνωσης, ένας 21χρονος φερόμενος ως αρχηγός κατάφερε να διαφύγει και πλέον αναζητείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλισε υπηρεσιακό όχημα και στη συνέχεια παρέσυρε αστυνομικό, τον οποίο καταπλάκωσε με τις ρόδες του αυτοκινήτου.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη συνθλιπτική κάκωση της δεξιάς ποδοκνημικής και άλλες σωματικές βλάβες.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του 21χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας.