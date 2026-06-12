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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πώς θα έμοιαζαν οι κορυφαίοι σταρ του τουρνουά αν ήταν γυναίκες (βίντεο)

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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πώς θα έμοιαζαν οι κορυφαίοι σταρ του τουρνουά αν ήταν γυναίκες (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης (11/6) και έχει δώσει ήδη μπόλικο υλικό στους χρήστες των social media.

Τις τελευταίες ώρες βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και απεικονίζει τους μεγαλύτερους σταρ του πλανήτη αν συμμετείχαν στο… Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου γυναικών.

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Από τους θρύλους Μέσι και Ρονάλντο, μέχρι τη νέα γενιά των Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ, το ΑΙ τούς έχει μεταμορφώσει όλους σε γυναίκες.

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