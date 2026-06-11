ΟΑΚΑ: Συνελήφθησαν τρία άτομα στον αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για ναρκωτικά και χρήση λέιζερ

Χειροπέδες σε 3 άτομα, ηλικίας 20, 23 και 35 ετών πέρασε η αστυνομία, το βράδυ της Τετάρτης, 10 Ιουνίου, στο πλαίσιο διεξαγωγής του τέταρτου τελικού στο Ο.Α.Κ.Α. ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α./Δ.Α.Β.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

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Ειδικότερα, ο 20χρονος κατελήφθη κατά τη διάρκεια του αγώνα να κάνει χρήση συσκευής λέιζερ προς τον αγωνιστικό χώρο.

Επιπλέον, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν ο 23χρονος και ο 35χρονος ανωτέρω να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.