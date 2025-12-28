Τελειώνει ο Σέιμπεν Λι από τον Ολυμπιακό – Οδεύει προς Εφές

Μετά την απόκτηση του Μόντε Μόρις, ο Σέιμπεν Λι είδε τον ρόλο του να υποβαθμίζεται, ενώ με την απόκτηση ενός ακόμη ξένου για την θέση του σέντερ, ο Ολυμπιακός χρειάζεται να ελευθερώσει θέσεις στο ρόστερ.

Ο Λι έχει καλό όνομα στην Τουρκία και έτσι θα επιστρέψει εκεί, αυτή τη φορά σε ομάδα της EuroLeague καθώς οι απαραίτητες επικοινωνίες έγιναν κι έτσι ο 26χρονος γκαρντ θα επιστρέψει και πάλι στην Τουρκία, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Πάμπλο Λάσο και της Εφές.

Η Εφές θα κάνει δικό της τον παίκτη έως και το τέλος της σεζόν (2025-26) και αναμένεται να φανεί αν θα θελήσει να τον κρατήσει στην ομάδα και μετά το πέρας αυτής. Σε 11 παιχνίδια φέτος στη EuroLeague ο Αμερικανός μέτρησε 3.4 πόντους και 1.4 ασίστ ανά 11:24.