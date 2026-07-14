Εμμανουήλ Καραλής: Έμεινε στα 5.90μ στη Βουδαπέστη και κατέκτησε την τρίτη θέση

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης, κατακτώντας την τρίτη θέση στο άλμα επί κοντώ με επίδοση 5.90 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα του, ξεπερνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60μ.

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Στη συνέχεια, χρειάστηκε ένα δεύτερο άλμα για να περάσει πάνω από τα 5.80μ., όμως στα 5.90μ. έδειξε την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση, περνώντας το ύψος με την πρώτη και ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης μαζί με τον Κέρτις Μάρσαλ.

Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη, καθώς ο Καραλής δεν κατάφερε να υπερβεί το «φράγμα» των 6.00 μέτρων, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες και εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Η «μάχη» των 6 μέτρων και η πρωτιά του Ντουπλάντις

Μετά τα 5.90μ., ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Κέρτις Μάρσαλ ξεπέρασαν τα 6.00μ. και συνέχισαν τη μονομαχία τους για την πρώτη θέση, με τον πήχη να ανεβαίνει στα 6.07μ.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ πέρασε το συγκεκριμένο ύψος και «κλείδωσε» ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του. Ο Αυστραλός Μάρσαλ δεν κατάφερε να ακολουθήσει, έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, και περιορίστηκε στη δεύτερη θέση.

Με εξασφαλισμένη τη νίκη, ο Ντουπλάντις επιχείρησε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ δοκιμάζοντας στα 6.32μ., χωρίς ωστόσο επιτυχία, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του με κορυφαίο άλμα στα 6.07μ.