Αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη 24/6 σε ηλικία 54 ετών.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες είναι συντετριμμένοι από την απώλεια ενός ανθρώπου που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού ξεχωρίζοντας για το πάθος και την αφοσίωσή του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, Τάκη.