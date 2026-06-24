Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια ο Ολυμπιακός

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια ο Ολυμπιακός
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη 24/6 σε ηλικία 54 ετών.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες είναι συντετριμμένοι από την απώλεια ενός ανθρώπου που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού ξεχωρίζοντας για το πάθος και την αφοσίωσή του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, Τάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ