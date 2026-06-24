Αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια ο Ολυμπιακός
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη 24/6 σε ηλικία 54 ετών.
Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες είναι συντετριμμένοι από την απώλεια ενός ανθρώπου που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.
Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού ξεχωρίζοντας για το πάθος και την αφοσίωσή του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Καλό ταξίδι, Τάκη.
πηγή στην Google
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