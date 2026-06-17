Συγκίνηση στην κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Παλαμιώτη – Τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στη Λαμία, η εξόδια ακολουθία του δημοσιογράφου του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Γιώργου Παλαμιώτη.

Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, αλλά και βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον ιδιαίτερα αγαπητό δημοσιογράφο.

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Κατά τη διάρκεια της εξόδιας ακολουθίας, ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη Φθιώτιδος, Συμεών, εξήρε το έργο και την προσφορά του Γιώργου Παλαμιώτη στην τοπική κοινωνία, καθώς και τη μαχητικότητά του και το πάθος του για το επάγγελμά του, τη δημοσιογραφία.

Ο Γιώργος Παλαμιώτης εργαζόταν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περισσότερα από είκοσι χρόνια και ήταν ο ανταποκριτής του Πρακτορείου για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα.

Τον Γιώργο Παλαμιώτη αποχαιρέτησαν σήμερα και οι συνάδελφοί του από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων το δημοσιογραφικό του ήθος, την ευγένεια και συναδελφικότητά του, τη μαχητικότητά του και τη διαχρονική αξιοπιστία του.

Τη θλίψη του για το θάνατο του Γιώργου Παλαμιώτη εξέφρασε σε ανακοίνωσή του το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ, τονίζοντας το πάθος, το χιούμορ, την ευστροφία και την ειλικρίνειά του, κάνοντας λόγο για «χαρακτηριστικά που αποτυπώνονταν τόσο στην πένα όσο και στο δημόσιο λόγο του».

«Ο Γιώργος Παλαμιώτης γεννήθηκε στη Λαμία και ξεχώρισε από νωρίς στο χώρο της δημοσιογραφίας, με σημαντική θητεία στον τοπικό περιφερειακό Τύπο, ιδιαίτερα της Φθιώτιδας, αλλά και στο δημοτικό ραδιόφωνο της Λαμίας.

Υπήρξε ανταποκριτής του MEGA και του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ίδιος όμως πάντα ανέφερε τον εαυτό του ως “εφημεριδά” και για αυτό το 1997 έφτιαξε τη δική εφημερίδα, τη “σέντρα” (αργότερα και την “Ημέρα”), την οποία γέμιζε με πολλά αποκαλυπτικά θέματα μέχρι την τελευταία -κυριολεκτικά- ώρα της ζωής του», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΣΠΗΤ.

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Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο του Γιώργου Παλαμιώτη εξέφρασε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι «υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης».