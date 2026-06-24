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ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκαν 6 φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο – Ήταν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (Φωτογραφίες)

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Εντοπίστηκαν 6 φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο – Ήταν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (Φωτογραφίες)
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Στον εντοπισμό 6 φυτειών δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Τετάρτης 24/6.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου.

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Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν συνολικά έξι (6) φυτείες κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά πενήντα επτά (57) δενδρύλλια κάνναβης, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως δύο (2) μέτρα και αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

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