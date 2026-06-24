Αντέδρασε για τις αποχωρήσεις η Καρυστιανού – «Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους»

Θέση για τις αποχωρήσεις των Βασίλη Κοκοτσάκη και Αθανάσιου Παπανικολάου πήρε η πρόεδρος της Ελπίδας για την Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού.

«Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Το Κίνημά μας ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκλεισε ήδη ένα μήνα ζωής!

Ακόμη και μέσα σε αυτόν τον σύντομο χρόνο, ο πόλεμος κλιμακώνεται πανταχόθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά.

Αυτό μας χαροποιεί!

Διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά!

Οι πολίτες καταλαβαίνουν!

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Η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε και αλλοιώνεται!

Είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό, που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάσσοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν την καθημερινότητά τους!

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Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους.

Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν.

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Να σπείρουν την διχόνοια.

Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή: διαίρει και βασίλευε.

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Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση.

Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται.

Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε.

Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε!

Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους.

Γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά, και όχι δόλια και υποχθόνια.

Μαζί σας. Μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας.

Για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σήψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση.

Επιτέλους!

Μαζί για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη!!