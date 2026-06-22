Σωτήρης Τσόγκας: Το συγκινητικό βίντεο με την Μαίρη Ράζη να τραγουδάει “Τα ματόκλαδά σου λάμπουν” στην κηδεία του ηθοποιού

Στην θλίψη βυθίστηκε η Μαίρη Ράζη από τον θάνατο του συζύγου της και ηθοποιού, Σωτήρη Τσόγκα σε ηλικία 75 ετών, όπως και η κόρη τους, Κοραλία Τσόγκα.

Η κηδεία του σημαντικούς καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Κοιμητήριο του Ζωγράφου. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν η Μαίρη Ραζή και η κόρη τους τραγούδησαν συνοδεία οργάνων το τραγούδι «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν» του Μάρκου Βαμβακάκη πάνω από το φέρετρο.

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Ένα σχετικό βίντεο μοιράστηκε στο Facebook η ηθοποιός και φίλη του αγαπημένου ζευγαριού Μαριλένα Μακρή.

«Αποχαιρετισμός σε έναν σπουδαίο θεατρίνο, σύζυγο, πατέρα, παππού, συνάδελφο, φίλο, άνθρωπο πάνω απ’ όλα, με ένα τραγούδι που αγαπούσε πολύ. Για να το πάρει μαζί του στο ταξίδι του», έγραψε στη λεζάντα.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαίρη Ραζή την Παρασκευή έκανε και μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook για τον χαμό του άντρα της ζωής της.

«Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω», έγραψε η ηθοποιός.