Σωτήρης Τσόγκας: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον ηθοποιό – Συντετριμμένη η σύζυγός του, Μαίρη Ραζή
Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών
Βαρύ ήταν το κλίμα στο “τελευταίο αντίο” στον ηθοποιό Σωτήρη Τσόγκα, στο Κοιμητήριο του Ζωγράφου το πρωί του Σαββάτου, 20 Ιουνίου.
Από νωρίς έφτασε στην κηδεία και η γυναίκα του, Μαίρη Ραζή δίπλα σε αγαπημένους της ανθρώπους που τη στηρίζουν στη μεγάλη αυτή απώλεια.
Ο Σωτήρης Τσόγκας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών την Τετάρτη (17.06.2026) και η κηδεία του είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.
Η Μαίρη Ραζή προσπάθησε να αποχαιρετήσει τον σύζυγό της μέσα και από μία ιδιαίτερα συγκινητική δημοσίευση στα social media.
«Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω», έγραψε η ηθοποιός.
πηγή στην Google
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