Φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 54 πυροσβέστες και 6 εναέρια, σε δυο μέτωπα η πυρκαγιά (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 24/6 καθώς ξέσπασε φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση και εξελίσσεται σε δυο μέτωπα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρεχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής από τη φωτιά δεν απειλούνται σπίτια και υποδομές.