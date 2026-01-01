Ταϊρίκ Τζόουνς: Αποφασισμένη να ρίξει τη «βόμβα» η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Αποφασισμένη να ρίξει τη «βόμβα» είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ καθώς θέλει να κάνει δικό της τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το sport5.co.il οι Ισραηλινοί έχουν μπει στην κούρσα για να αποκτήσουν τον Αμερικάνο σέντερ που δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στην Παρτιζάν. Ο Όντεντ Κάτας θέλει να εντάξει τον παίκτη στο ρόστερ της ομάδας προκειμένου να αποτελέσει τον διάδοχο του Τζος Νίμπο.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ μπήκε και αυτή στη λίστα μαζί με Ολυμπιακό και Ντουμπάι, με τις ομάδες της Euroleague να έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές από άλλες ομάδες της διοργάνωσης ως τις 5 Ιανουαρίου.

Ο Τζόουνς έχει μέσο όρο 10,6 πόντους (67,0% εντός πεδιάς, 64,6% εντός πεδιάς) μέχρι στιγμής φέτος, στους οποίους έχει προσθέσει επίσης 6,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά αγώνα. Πριν ενταχθεί στην Παρτιζάν το καλοκαίρι του 2024, ο Τζόουνς έκανε τα πρώτα του βήματα στην EuroLeague τη σεζόν 2023/2024 με την Αναντολού Εφές, όπου είχε 7,2 πόντους και 4,3 ριμπάουντ.