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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 89-85: Πρωταθλητές Ελλάδας οι Πειραιώτες μετά από σκληρή “μάχη” στο ΣΕΦ

Οι "πράσινοι" πλησίασαν κοντά αρκετές φορές αλλά οι "ερυθρόλευκοι" άντεξαν

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 89-85: Πρωταθλητές Ελλάδας οι Πειραιώτες μετά από σκληρή “μάχη” στο ΣΕΦ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας παίρνοντας την νίκη με 89-85 στην μάχη του ΣΕΦ, λυγίζοντας τον πολύ σκληρό για να πεθάνει Παναθηναϊκό.

Ο Εβαν Φουρνιε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 22 πόντους και 7 ασιστ, ενώ ο Σάσα Βεζενκοφ είχε 19. Ο Ολύμπιακος βγήκε νικητής σε ένα παιχνίδι με πολύ ένταση, μεγάλα σουτ αλλά και αποβολες.

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Για τον Παναθηναϊκό ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός πλησίασε κοντά αρκετές φορές αλλά οι “ερυθρόλευκοι” άντεξαν και διατήρησαν το στέμμα τους με το 2ο συνεχόμενο πρωτάθλημα Ελλάδας.

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