Ιράν: “Δεν ξέρουμε αν θα υπογράψουμε την συμφωνία” – Διάσκεψη Βανς και Γκαλιμπάφ επικαλούνται ΜΜΕ της Τεχεράνης

Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση για την υπογραφή του πλαισίου ειρήνης με τις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Αυτό αναφέρει το το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των 80ων γενεθλίων μιλάει για υπογραφή συμφωνίας ακόμη και σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 θέλοντας να μεταφέρει την συμφωνία ως “λάβαρο” στην συνάντηση των G7 που θα γίνει την Δευτέρα (15/6). Οι Φρουροί της Επανάστασης ωστόσο, μέσω των ΜΜΕ, έχουν διαρρεύσει ότι δεν θα πέσουν σήμερα οι υπογραφές, διατηρώντας έτσι θολό το τοπίο από την πλευρά της Τεχεράνης.

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Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσιοποίησε χθες Σάββατο ένα βίντεο που έδειχνε διαδηλωτές στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικά) να φωνάζουν συνθήματα κατά του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, καθώς πιθανολογείται πως είναι θέμα ωρών η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών, συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στο μεταξύ, οι διπλωματικές ζυμώσεις στο παρασκήνιο ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη. ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα έχουν σήμερα τηλεδιάσκεψη για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, μετά την οποία θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Την είδηση μετέφερε το i24news, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η πληροφορία.

Διαπραγματευτές από το Κατάρ εν τω μεταξύ, μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το Axios, η καταρχήν συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά με κύρια σημεία την παράταση της εκεχειρίας για 60 μέρες, το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και την επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

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Συναγερμός στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο συναντίληψης (MoU) την Κυριακή με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

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Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ – το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρόκειται για «πλήρη αποτυχία» του πρωθυπουργού Νετανιάχου που «μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο το οποίο λαμβάνει εντολές σχετικά με την εθνική του ασφάλεια».

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Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί «να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε στρατηγικές επιτυχίες», δήλωσε ο Λαπίντ.