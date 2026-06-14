Αυστραλία – Τουρκία 2-0: Τα “καγκουρό” σόκαραν του γείτονες και ξεκίνησαν με το “δεξί” στο Μουντιάλ 2026

Με την πρώτη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε η 3η μέρα της διοργάνωσης καθώς η Αυστραλία χτύπησε όποτε έπρεπε και νίκησε την Τουρκία με 2-0 στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής του 4ου ομίλου.

Η Αυστραλία επικράτησε 2-0 με τα γκολ των Ιρανκούντα στο 27′ και Μέτκαλφι στο 75′ πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα που έχασε μεγάλες ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να λυγίσει την ομάδα από την Ωκεανία.

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Οι παίκτες του Πόποβιτς ήταν κυνικοί, ο κίπερ Μπιτς σταμάτησε τις προσπάθειες των Τούρκων και τα «καγκουρό» πήραν ένα τεράστιο τρίποντο που τους βάζει για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης.

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Τσιρκάτι, Σούταρ, Μπέρτζες, Ιταλιάνο (74′ Γκέρια), Μπος (84′ Μπεχίτς), Ο’Νιλ, Όκον-Ένγκστλερ (84′ Ίρβιν), Μέτκαλφ, Ιρανκούντα (61′ Βελούπιλεϊ), Τουρέ (74′ Γενγκί).

Τουρκία (Βιτσέντσο Ιταλιάνο): Τσακίρ, Τσελίκ (81′ Μουλντόυρ), Ντεμιράλ, Μπαρντακτσί, Καντιόγλου, Γιουκσέκ (81′ Οζτσάν), Τσαλχάνογλου, Κοκτσού (62′ Ακγκούν), Γκιουλέρ, Γιλμάζ (46′ Γιλντίζ), Αρκτούρκογλου (85′ Γκουλ).



