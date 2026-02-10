Σύρραξη στο Χόρνετς – Πίστονς: Μπουνιές και κεφαλοκλειδώματα μετά από ένα σκληρό φάουλ, αποβλήθηκαν 4 παίκτες (βίντεο)

Σε ρινγκ μετατράπηκε το γήπεδο των Σάρλοτ Χόρνετς στον αγώνα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς για το NBA, με τους παίκτες να ανταλλάσσουν μπουνιές, σπρωξίματα και κεφαλοκλειδώματα.

Η σύρραξη ξεκίνησε όταν ο Μούσα Ντιαμπατέ των Χόρνετς έκανε ένα σκληρό φάουλ στον σέντερ των Πίστονς, Τζέιλεν Ντούρεν.

Μετά το σφύριγμα των διαιτητών οι δύο μπασκετμπολίστες κόλλησαν τα πρόσωπά τους με τον Ντούρεν να σηκώνει πρώτος χέρι και να δίνει χαστούκι στον αντίπαλό του, με τον Ντιαμπατέ να τον κυνηγάει έξαλλος σε όλο το γήπεδο, ενώ στον καβγά είχε εμπλακεί ήδη και ο Μάιλς Μπρίτζες που έσπρωξε τον σέντερ των Πίστονς.

Παρά το γεγονός ότι στο γήπεδο μπήκαν τα προπονητικά τιμ και των δύο ομάδων, ο Ντιαμπατέ ήταν ασυγκράτητος χτυπώντας τον Ντούρεν με γροθιά, κάτι που έκανε και ο Μπρίτζες.

Τότε ο φόργουορντ των Πίστονς, Αϊζάια Στιούαρτ που ήταν στον πάγκο, άρπαξε από τον λαιμό των Μπρίτζες με το παρκέ να γεμίζει από κόσμο.

Τελικά τα πνεύματα κατευνάστηκαν με τους διαιτητές να αποβάλλουν τους τέσσερις παίχτες (Ντιαμπατέ, Μπρίτζες, Ντούρεν, Στιούαρτ) ενώ δεν αποκλείεται να τους επιβληθεί και μεγαλύτερη ποινή, ειδικά για τον τελευταίο που ήρθε από τον πάγκο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του NBA, κατά τη διάρκεια καβγάδων οι παίκτες που δεν είναι στο παρκέ πρέπει να παραμένουν στον πάγκο. Η λίγκα ορίζει επίσης ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυτόματη αποβολή από έναν αγώνα χωρίς αμοιβή, καθώς και με πρόσθετο πρόστιμο 50.000 δολαρίων.