Αποτελέσματα ΝΒΑ: Ο Γιόκιτς «ξέρανε» τους Μπούλς με «triple-double» – Ηχηρό διπλό των Κλίπερς στην Μινεσότα
Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ για την Κυριακή 08/02
Οι Ντένβερ Νάγκετς έσπασαν επιτέλους το σερί 3 ηττών και επικράτησαν των Σικάγο Μπούλς με 120-136. Άλλο ένα παιχνίδι που ο Νίκολα Γιόκιτς τελειώνει αγώνα με «triple-double».
Συγκεκριμένα, ο Σέρβος σούπερσταρ σκόραρε 22 πόντους, είχε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 17 ασίστ που ήταν ρεκόρ σεζόν για τον ίδιο. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν επίσης καταλυτικός με 28 πόντους και 11 ασίστ, δίνοντας μεγάλη ανάσα στην ομάδα του που βρίσκεται πλέον με ρεκόρ 34-19 στην 3η θέση της Δύσης.
Οι Μπούλς από πλευράς τους διανύουν ένα κάκιστο δεκαπενθήμερο με 1 νίκη στα τελευταία 8 ματς. Εκτός από τον Μποζίκις που είχε 21 πόντους και 8 ριμπαόυντ, η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του αγώνα. Η ανταλλαγή του Βούξεβιτς για τους Μπόστον Σέλτικς ήταν κάτι που στοίχησε στην ομάδα του κόουτς Ντόνοβαν.
Τρομεροί Λος Άντζελες Κλίπερς πήραν μεγάλο διπλό στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 96-115, σε μια βραδιά – «ρεσιτάλ» του Λέοναρντ. Ο Αμερικάνος πέτυχε 41 πόντους και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους «λύκους» να τον σταματήσουν.
Ο Άντονι Έντουαρντς σκόραρε μόνο 23 πόντους και οι Τίμπεργουλβς έκαναν την δεύτερη σερί ήττα τους. Παρόλαυτα, βρίσκονται στην 6η θέση της Δυτικής Περιφέρειας με 32-22, ενώ οι Κλίπερς στην 9η με 25-27.
Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ:
- Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντάλας Μάβερικς 138-125
- Ορλάντο Μάτζικ – Γιούτα Τζαζ 120-117
- Ατλάντα Χοκς – Σάρλοτ Χόρνετς 119-126
- Σικάγο Μπούλς – Ντένβερ Νάγκετς 120-136
- Λος Άντζελες Λέικερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 105-99
- Φίνιξ Σανς – Φιλαδέλφια 76ερς 103-109
- Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Μέμφις Γκρίζλις 122-115
- Σακραμέντο Κίνγκς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 126-132
- Μπόστον Σέλτικς – Νιού Γιόρκ Νικς 89-111
- Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Μαϊάμι Χιτ 101-132
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς 96-115
- Τορόντο Ράπτορς – Ιντιάνα Πέισερς 122-104
