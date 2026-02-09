Αποτελέσματα ΝΒΑ: Ο Γιόκιτς «ξέρανε» τους Μπούλς με «triple-double» – Ηχηρό διπλό των Κλίπερς στην Μινεσότα

Οι Ντένβερ Νάγκετς έσπασαν επιτέλους το σερί 3 ηττών και επικράτησαν των Σικάγο Μπούλς με 120-136. Άλλο ένα παιχνίδι που ο Νίκολα Γιόκιτς τελειώνει αγώνα με «triple-double».

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος σούπερσταρ σκόραρε 22 πόντους, είχε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 17 ασίστ που ήταν ρεκόρ σεζόν για τον ίδιο. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν επίσης καταλυτικός με 28 πόντους και 11 ασίστ, δίνοντας μεγάλη ανάσα στην ομάδα του που βρίσκεται πλέον με ρεκόρ 34-19 στην 3η θέση της Δύσης.

Οι Μπούλς από πλευράς τους διανύουν ένα κάκιστο δεκαπενθήμερο με 1 νίκη στα τελευταία 8 ματς. Εκτός από τον Μποζίκις που είχε 21 πόντους και 8 ριμπαόυντ, η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του αγώνα. Η ανταλλαγή του Βούξεβιτς για τους Μπόστον Σέλτικς ήταν κάτι που στοίχησε στην ομάδα του κόουτς Ντόνοβαν.

Τρομεροί Λος Άντζελες Κλίπερς πήραν μεγάλο διπλό στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 96-115, σε μια βραδιά – «ρεσιτάλ» του Λέοναρντ. Ο Αμερικάνος πέτυχε 41 πόντους και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους «λύκους» να τον σταματήσουν.

Ο Άντονι Έντουαρντς σκόραρε μόνο 23 πόντους και οι Τίμπεργουλβς έκαναν την δεύτερη σερί ήττα τους. Παρόλαυτα, βρίσκονται στην 6η θέση της Δυτικής Περιφέρειας με 32-22, ενώ οι Κλίπερς στην 9η με 25-27.

Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: