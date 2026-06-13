Σίνδος: Τραγωδία με 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο – Το χέρι της “μάγκωσε” στο κύλινδρο του μηχανήματος

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/6) με θύμα 56χρονη εργαζόμενη στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στην Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει, το thestival.gr το δυστύχημα έγινε στις 7:30 το πρωί. Η γυναίκα συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση που εργαζόταν. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το χέρι της άτυχης 56χρονης μάγκωσε σε κύλινδρο ενός πλυντηρίου, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να την τραβήξει τουλάχιστον μέχρι τον ώμο.

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ αλλά παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.