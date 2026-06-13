Σύλληψη 43χρονου Τούρκου που καταζητείται με Ερυθρά Αγγελία – Κατασχέθηκαν πάνω από 5.300 φαρμακευτικά σκευάσματα

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 43χρονος Τούρκος ο οποίος διώκεται με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol και συνελήφθη από την ΕΛΑΣ το πρωί της Παρασκευής (12/6).

Για τον εντοπισμό του, αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία καθώς και οι δίαυλοι της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Interpol, ενώ στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

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Ειδικότερα, ο 43χρονος αναζητούνταν από τις Αρχές της Χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απείθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων.

Παράλληλα, κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν σε σακίδιο εντός του δωματίου του και κατασχέθηκαν 5.342 δισκία νευρολογικών και ψυχιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος έτερου Τούρκου υπηκόου, καθώς κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ξεκάθαρες πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος.

Μετά την σύλληψη του από την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.