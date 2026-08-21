Συνελήφθησαν πέντε οπαδοί κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Πέμπτη 20-8-2026 στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.» στο Μαρούσι, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -5- άτομα, ηλικίας 44, 39, 36, 27 και 17 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων.

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Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη ο 17χρονος να κατέχει βεγγαλικό χειρός ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν ακόμα -4- άτομα να κατέχουν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.