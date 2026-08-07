Χειροπέδες σε 12 οπαδούς κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ

Στη σύλληψη δώδεκα ατόμων ηλικίας 17, 21, 23, 26, 27, 32, 42, 46 και 49 ετών προχώρησαν οι Αρχές, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στις 5 Αυγούστου 2026 στο ΟΑΚΑ, μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ και ΤΣΣΕΚΑ 1948.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

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Ειδικότερα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στην κατοχή εννέα εκ των κατηγουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη). Ακόμα, στην κατοχή τριών κατηγορούμενων εντοπίστηκαν δύο λέιζερ και καπνογόνο.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.