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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΑΚΑ: Συνελήφθησαν 6 οπαδοί για κατοχή ναρκωτικών, όπλων και πυροτεχνημάτων

Στο πλαίσιο του αγώνα ΠΑΟ-ΠΑΟΚ

ΟΑΚΑ: Συνελήφθησαν 6 οπαδοί για κατοχή ναρκωτικών, όπλων και πυροτεχνημάτων
ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Κυριακή 6-9-2026 στο γήπεδο Ο.Α.Κ.Α. στο Μαρούσι, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -6- άτομα, ηλικίας 20, 32, 33, 34, 42 και 44 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, περί πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

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Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν 20χρονος, 32χρονος, 33χρονος και 42χρονος να κατέχουν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ακόμα, στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι, ενώ στην κατοχή του 44χρονου εντοπίστηκε καπνογόνο, του οποίου έγινε χρήση εντός του σταδίου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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