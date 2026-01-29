Συγκινητικό πανό στη Λιόν για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Την ώρα που οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ετοιμάζεται για την αναμέτρηση στην έδρα της Λιόν, στο πλαίσιο του φινάλε της League Phase του Europa League.

Οι θύρες 428-431 του Groupama Stadium, όπου υπό κανονικές συνθήκες θα βρίσκονταν απόψε χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ, παραμένουν κλειστές μετά την τραγωδία που «χτύπησε» την ομάδα και τον ελληνικό αθλητισμό. Στο σημείο, ωστόσο, δεσπόζει ένα μεγάλο πανό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πανό φέρει τη συγκινητική φράση «Καλό παράδεισο αδέρφια», αποτίοντας φόρο τιμής στους επτά φιλάθλους και εκφράζοντας τον σεβασμό και τη βαθιά θλίψη της ομάδας και των οπαδών της.

Για ακόμη μία φορά, η οπαδική κοινότητα στέκεται ενωμένη σε στιγμές πένθους.