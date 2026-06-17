ΠΑΟΚ: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει την Ευρωπαϊκή του πορεία στον 2ο γύρο του Europa League και θα βρει μπροστά του την Ουκρανική Ντιναμό Κιέβου ή την Ρουμανική Κλουζ.

Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου.

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Μετά την 3η θέση στο περσινό πρωτάθλημα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase του Europa Leauge, ενώ σε όλες τις κληρώσεις θα βρίσκεται στο γκρουπ των “ισχυρών”.

Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League:

Χάμαρμπι – Άντερλεχτ

Καραμπάγκ / Βέστρι – ΤΣΣΚΑ Σόφιας / Ντέρι Σίτι

Τρόμσο – Πλζεν

Τβέντε – Βοϊβοντίνα / Φερεντσβάρος

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Μπεσίκτας – Μίντιλαντ

Χάιντουκ / Ζίλινα – Πάφος

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Σεν Γκάλεν – Μπενφίκα

Σέριφ / Αλουμίνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ

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Ντίναμο Κιέβου / Κλουζ – ΠΑΟΚ