Πνιγμοί στη θάλασσα: Οδηγίες και συμβουλές για τα παιδιά

Καλοκαίρι, ανεμελιά, παιχνίδια στη θάλασσα και ατελείωτες βουτιές. Η καλύτερη εποχή του χρόνου για τα παιδιά αλλά και για εμάς. Για να απολαύσουμε όμως αυτές τις στιγμές πρέπει να προσέχουμε.

Παιδιά και θάλασσα: Λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να γίνει το κακό

Πρέπει πάντα να θυμάστε πως ένα παιδί μπορεί να χάσει τη ζωή του ακόμα και σε πολύ ρηχά νερά και πως ο πνιγμός είναι αθόρυβος και γρήγορος.

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Γι’ αυτό δεν πρέπει να το χάνετε από τα μάτια σας ούτε δευτερόλεπτο. Ειδικά για τα πολύ μικρά παιδιά συνιστάται η επίβλεψη αφής. Να μπορείτε δηλαδή να πιάσετε το παιδί απλώνοντας το χέρι σας, ακόμη και αν βρίσκεται στην ακροθαλασσιά.

-Φροντίστε να μάθει το παιδί σας κολύμβηση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μπορείτε να συμμετέχετε μαζί του στα μαθήματα κολύμβησης.

-Μην τα αφήνετε μόνα τους στο νερό έστω και αν γνωρίζουν να κολυμπούν. Κολυμπάτε πάντα μαζί τους και μην βάζετε τα μεγαλύτερα αδέρφια να τα προσέχουν.

-Τα μικρά παιδιά μπορούν χρησιμοποιούν μπρατσάκια και σωσίβια αλλά ποτέ σαν υποκατάστατα της δικής σας επίβλεψης. Μην τα εμπιστεύεστε γιατί με ένα ελαφρύ ρεύμα αέρα το παιδί με τα μπρατσάκια μπορεί να παρασυρθεί μακριά μέσα στο νερό.

-Μην αφήνετε τα παιδιά σας να μπουν στο νερό εάν δεν περάσουν τουλάχιστον 3 ώρες από το γεύμα.

-Επιλέξτε οργανωμένες παραλίες που έχουν ναυαγοσώστη.

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-Βάλτε όρια. Μην τα αφήνετε να κολυμπούν σε βαθιά νερά. Εξηγείστε τους ότι μπορεί να κολυμπούν τον ίδιο καλά και όταν το νερό είναι λίγο πάνω από τη μέση τους.

-Απογοητεύστε τους να μπουν στην θάλασσα αν υπάρχουν μεγάλα κύματα ή ρεύματα.

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-Συμβουλέψτε τα να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους μέσα στο νερό και να μην απομακρύνονται ποτέ από το σημείο της παραλίας όπου βρίσκεστε.

-Θα ήταν σωτήριο αν όλοι οι γονείς είχαν πάρει μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και πρώτων βοηθειών για παιδιά.