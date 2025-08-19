Super League: Ποιοι σφυρίζουν στην πρεμιέρα
Το τριήμερο 23 με 25 Αυγούστου η πρώτη αγωνιστική της Super League
Η ΕΠΟ/ ΚΕΔ γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής της Super League, που θα γίνουν το τριήμερο 23 με 25 Αυγούστου.
Λόγω τιμωρίας ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρώτη αναμέτρηση της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να διευθύνει την αναμέτρηση. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην OPAP Arena, θα “σφυρίξει” ο Φώτης Πολυχρόνης.
Στην Τούμπα ο Βασιλης Φωτιάς θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ. Θυμίζουμε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς οι “πράσινοι” ζήτησαν αναβολή, για να επικεντρωθούν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
Oι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής:
Σάββατο 23 Αυγούστου
- 20:00 Άρης – Βόλος
Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
- 20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
- 22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος
Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
Κυριακή 24 Αυγούστου
- 20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
- 21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
Δευτέρα 25 Αυγούστου
- 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά
Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
