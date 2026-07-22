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ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά τώρα σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο

Η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή περιορισμένη

Χαλκιδική: Φωτιά τώρα σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο
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Στην Χαλκιδική, βόρεια της Νέας Τενέδου, ξέσπασε φωτιά στις 15:20, το μεσημέρι της Τετάρτης σε σκουπίδια, σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης.

Η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή περιορισμένη στον χώρο όπου εκδηλώθηκε και για την κατάσβεσής της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και συνδρομή από μηχανήματα έργου, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

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