Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Αναβλήθηκε ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής της Super League – Ο λόγος

Σε αναβολή της αναμέτρησης της 1ης αγωνιστικής μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ προχώρησε μετά από αίτημα των ‘πρασίνων” η Super League.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν αναμενόμενη καθώς το “τριφύλλι” θέλει να έχει αποκλειστικά την προσοχή του στην δυάδα των παιχνιδιών με την Σάμσουνσπορ (21 και 28 Αυγούστου) και στην προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Πλέον, αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση:

“Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή”