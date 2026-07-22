Μπλακ άουτ στο κέντρο της Αθήνας: Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές – Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και φανάρια εκτός λειτουργίας

Σε διάφορες περιοχές της Αθήνας μεταξύ των οποίων Ζωγράφου, Σπάτα, Πικέρμι κι άλλες καταγράφηκαν πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Οι διακοπές ρεύματος εμφανίστηκαν αρχικά σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι και Γκύζη περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) και στη συνέχεια επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές.

Ως αποτέλεσμα της διακοπής ρεύματος τέθηκαν εκτός λειτουργίας πολλά φανάρια δημιουργώντας πληθώρα προβλημάτων στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Παράλληλα, χωρίς ρεύμα έμειναν και πολλά καταστήματα. Επιπρόσθετα, η Πυροσβεστική δέχεται πληθώρα κλήσεων για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση για τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά και μέχρι τις 19:00 σε όλες τις περιοχές.