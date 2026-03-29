Super League: Οι 10 ακριβότεροι παίκτες – Στην κορυφή ο Μουζακίτης

Η CIES δημοσίευσε τη λίστα με τους 10 ακριβότερους παίκτες της Super League, με βάση τη χρηματιστηριακή τους αξία, αποκαλύπτοντας τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ανάμεσα στους 10 κορυφαίους, ο Ολυμπιακός έχει τους περισσότερους εκπροσώπους, με τέσσερις παίκτες στην πρώτη δεκάδα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, με χρηματιστηριακή αξία 23,2 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί του, οι Τζολάκης, Αντρέ Λουίζ και Πιρόλα συμπληρώνουν την παρουσία των «ερυθρόλευκων».

Στην δεύτερη θέση της τριάδας βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Χρήστος Ζαφείρης. Επίσης, ο ΠΑΟΚ εκπροσωπείται και από τον Μύθου στην πρώτη δεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός έχει δύο παίκτες στην δεκάδα: τον Αντίνο και τον Γιάγκουσιτς. Τη λίστα κλείνει ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ.