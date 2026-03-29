Super League: Οι 10 ακριβότεροι παίκτες – Στην κορυφή ο Μουζακίτης
Η CIES δημοσίευσε τη λίστα με τους 10 ακριβότερους παίκτες της Super League, με βάση τη χρηματιστηριακή τους αξία, αποκαλύπτοντας τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ανάμεσα στους 10 κορυφαίους, ο Ολυμπιακός έχει τους περισσότερους εκπροσώπους, με τέσσερις παίκτες στην πρώτη δεκάδα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, με χρηματιστηριακή αξία 23,2 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί του, οι Τζολάκης, Αντρέ Λουίζ και Πιρόλα συμπληρώνουν την παρουσία των «ερυθρόλευκων».
Top estimated transfer values, 🇬🇷 #SuperLeague1
🥇 #ChristosMouzakitis 🇬🇷 €23.2m
🥈 #ChristosZafeiris 🇬🇷 €16.1m
🥉 #YiannisKonstantelias 🇬🇷 €15.9m#Tzolakis 🇬🇷 #Andino 🇦🇷 #Jagusic 🇭🇷 #Luiz 🇧🇷 #Pirola 🇮🇹 #Mythou 🇬🇷 #Kaloskamis 🇬🇷
Στην δεύτερη θέση της τριάδας βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Χρήστος Ζαφείρης. Επίσης, ο ΠΑΟΚ εκπροσωπείται και από τον Μύθου στην πρώτη δεκάδα.
Ο Παναθηναϊκός έχει δύο παίκτες στην δεκάδα: τον Αντίνο και τον Γιάγκουσιτς. Τη λίστα κλείνει ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ.
