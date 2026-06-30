«Ισοπαλία» στη «μάχη» Μαρινάκη – Αλαφούζου για την προεδρία της Super League: Θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές

Δεν βγήκε «λευκός καπνός» μετά τις εκλογές για την προεδρία της Super League την Τρίτη 30/6 και τη «μάχη» ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Συγκεκριμένα, τόσο ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και εκείνος του Ολυμπιακού συγκέντρωσαν από 7 ψήφους έκαστος, με τις επαναληπτικές εκλογές να είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στις 14/7.

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Υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Κηφισιά, Ηρακλής, ενώ υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Καλαμάτα, Άρης ενώ η ΕΠΟ, όπως συνιθίζει στις εκλογές, ψήφισε λευκό.